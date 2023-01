Agência do Trabalhador. (Gilson Abreu/AEN)

O Paraná começa a semana com a oferta de 10.757 vagas de emprego com carteira assinada nas Agências do Trabalhador e postos avançados de atendimento. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.281 oportunidades em todo o Estado.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (2.577). Para a função de operador de telemarketing ativo e receptivo são oferecidas 258 colocações.

Na sequência, aparece a regional de Toledo, com 1.770 oportunidades. Há 406 vagas para auxiliar de linha de produção, 196 para operador no processo de produção, 100 para abatedor de aves e 50 auxiliar de produção farmacêutica.

Nas demais regionais do Interior são destaques Cascavel (1.326), Apucarana (701) e Cianorte (564). Em Cascavel, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção (285), magarefe (200), atendente de lanchonete (53) e operador de movimentação e armazenamento de carga (50 vagas).

Em Apucarana, o maior volume de postos de trabalho é para auxiliar de linha de produção, com 48 postos formais, e costureiro para confecção em série, também com 45 vagas. Além disse, estão disponíveis 22 vagas para auxiliar de cozinha e 21 para auxiliar de costureira no acabamento.

ATENDIMENTO – Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.

Confira as principais vagas por regionais.