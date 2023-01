Um PDF é uma forma universal de transmitir informação em um arquivo através da internet, utilizando um formato que todos os usuários usam e qualquer sistema operacional consegue abrir e mostrar o conteúdo do arquivo para você.

Nesse sentido, é normal que a demanda para a criação e edição de arquivos PDF seja muita, e existam alguns editores no mercado que podem fazer a edição do seu arquivo sem qualquer dificuldade. O importante é perceber quais é que são os eleitores de arquivos que funcionam melhor e que são mais práticos de utilizar, porque esse é o desafio principal considerando que existem muitas ferramentas que fazem esse trabalho. Aqui a diferença será fazer o trabalho de edição de um PDF de uma forma elegante, sem muitos problemas e com várias opções disponíveis.

Editores de arquivos PDF

Fizemos uma pequena lista dos três principais serviços onde você pode editar o seu arquivo PDF e para fazer sua escolha com base em opções realistas e recomendadas para si.

Confira a nossa lista dos três melhores serviços disponíveis no mercado através do uso do seu navegador ou de software que pode instalar em seu computador:

SmallPDF

O SmallPDF é uma ferramenta “tudo em um” onde você pode fazer edições de arquivos PDF e muito mais, mas para a edição de um PDF é dos editores mais versáteis que já encontrámos.

Você pode fazer o envio do seu arquivo diretamente no site sem precisar fazer qualquer registro, e fazer a edição do seu arquivo de várias formas como adicionar texto, imagens, notas, ou qualquer outra informação, e depois salvando ele para o seu computador.

A edição do seu arquivo é muito fácil, na parte superior da página você tem as funções necessárias para editar ou marcar algum documento, e depois dentro dessas três opções existentes pode selecionar outras ferramentas. É tudo muito intuitivo e muito fácil, sem estresse.

Existem mais de 6000 empresas a utilizar esta funcionalidade, nomeadamente Facebook, Verizon, Fleetplus e muitas outras grandes empresas. O site tem ainda outras funcionalidades como comprimir um arquivo PDF, juntar PDF e muito mais.

Microsoff / Office365

A Microsoft também tem um editor de arquivos PDF, você pode fazer edição quando tiver o Office365 instalado em seu computador, no entanto esta é uma função paga do aplicativo, você não tem opção gratuita de instalar o software em seu computador. Até pode instalar uma versão de testes durante 30 dias, mas depois vai ter de pagar essa funcionalidade durante os meses seguintes.

Também pode editar o arquivo on-line, através do Office on-line, nesse caso você vai trabalhar apenas com o browser e sem ter de instalar nenhum aplicativo em seu computador, mas continua a ser necessário pagar pelo serviço.

Adobe / Adobe Acrobat

A Adobe foi a empresa que criou inicialmente o arquivo PDF, e depois colocou esse standard disponível gratuitamente para todos alguns anos mais tarde. Em relação ao serviço da Adobe, muitos usuários fazem a edição através do editor gratuito que a Adobe oferece. No entanto, para você acessar os recursos do eleitor precisa de fazer um registro, e aí pode ser um pouco mais demorado na edição.

Você pode também utilizar o Adobe Acrobat, aplicativo que pode instalar no seu computador, no entanto embora a instalação seja gratuita você vai ter que instalar uma aplicação para fazer a edição de um arquivo que podia demorar apenas dois minutos ou três mas vai demorar mais porque vai instalar software em seu computador.

Qual é o melhor editor de arquivos PDF?

É muito simples você fazer edição de arquivos PDF on-line, na maioria dos casos você não precisa instalar um aplicativo porque essa edição se for algo pontual deve ser feita on-line e de forma mais simples possível. Você deve escolher um editor de arquivos que funcione rápido e fácil.

A vantagem do SmallPDF em comparação com outros utilitários no mesmo site, e você poder descarregar seu arquivo e depois comprimir ele apenas com um browser, para que o tamanho do arquivo seja mais pequeno. Por isso, embora nossa escolha seja o SmallPDF, pode procurar os outros utilitários no sentido de fazer a sua própria comparação.