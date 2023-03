Divulgação/Shopping Estação

Curitiba acaba de receber um parque temático inspirado nos seres amarelos mais queridos das telonas, os Minions. A atração Parque dos Minions foi montada na Praça de Eventos do Shopping Estação (piso L1) e fica na capital paranaense até o dia 23 de abril.

O espaço conta com pista de dança para os pequenos balançarem o esqueleto (Dance Pixel), simulador de voo para levar a criançada à convenção dos super vilões, La Bamba, parede de escalada, treinamento kung fu, bola gira, kung fu e Gru instagramáveis, e ainda uma loja com produtos originais dos personagens. As atividades são voltadas para crianças de 4 a 12 anos.

Os ingressos custam R$40 para 30 minutos (R$10,00 a cada 15 minutos adicionais). O funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 20h. Mais informações no site www.shoppingestacao.com.br e nas redes sociais do shopping.

Sobre o Shopping Estação

O Shopping Estação é ponto de encontro e referência em entretenimento e gastronomia na cidade, com um mix de lojas e serviços completo, além de reunir parte da história de Curitiba no Museu Ferroviário, único museu dentro de um shopping no Brasil. Inaugurado em 14 de novembro de 1997, há 25 anos o Shopping Estação tem participação ativa na vida dos curitibanos e de milhares de turistas que passam pela capital paranaense.



Serviço:

Minions 2 A Origem de Gru

Data: Até 23 de abril/2023

Ingressos: R$40 para 30 minutos (R$10,00 a cada 15 minutos adicionais).

Endereço: Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças