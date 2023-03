O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta quarta-feira, 29, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, decidiu antecipar para hoje a apresentação da proposta de arcabouço fiscal do governo.

A expectativa, contudo, era de que Haddad participasse amanhã, às 9h, de uma reunião de Pacheco com líderes do Senado para falar da regra que substituirá o atual teto de gastos. Padilha chegou há pouco à residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

“O ministro Fernando Haddad vai procurar não só o presidente Lira, aqui com os líderes, mas também vai conversar com o presidente Pacheco hoje. Tinha uma programação de participar da reunião dos líderes do Senado amanhã. Essa definição se vai participar ou não ainda não foi feita porque ele resolveu antecipar a apresentação”, declarou Padilha.