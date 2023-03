O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta quarta-feira, 29, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a apresentar o novo arcabouço fiscal aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O desenho final da proposta foi fechado nesta tarde, durante reunião com o chefe do Executivo no Palácio do Alvorada.

“Ministro Haddad vai apresentar a Lira e Pacheco proposta já discutida com o presidente Lula. Lula autorizou Haddad a apresentar para as duas Casas para começar o mais rápido possível debate dentro do Congresso Nacional”, disse Padilha, ao chegar na Residência Oficial da Câmara. Ele participará neste momento da reunião de Haddad com líderes da Casa para apresentar a nova âncora fiscal aos deputados. O encontro foi convocado por Lira.

Padilha afirmou que Lula orientou Haddad a começar o debate no Congresso sobre o novo arcabouço. Segundo o ministro, existe um clima “muito positivo” para aprovação do texto e é importante definir um relator da matéria o mais rápido possível. “Temos conversado que relator tenha capacidade de diálogo com todos setores da Câmara e Senado”, disse.

Questionado sobre estimativa de prazo para aprovação da matéria no Legislativo, Padilha reforçou que a expectativa é de que seja “o mais rápido possível”.