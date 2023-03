A PagSeguro Digital Ltd., informou nesta segunda-feira, 13, que não tem exposição ao Silicon Valley Bank (SVB), assim como qualquer de suas controladas. Com US$ 209 bilhões em ativos e US$ 175,4 bilhões em depósitos, o SVB se tornou o maior banco norte-americano a quebrar desde a crise financeira de 2008 ao ser fechado por reguladores dos Estados Unidos na última sexta-feira, 10.

A Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) assumiu o controle da empresa controlada pela SVB Financial Group, como forma de proteger os clientes.

No domingo, 12, por sua vez, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou a criação de um programa de emergência para tentar conter os efeitos do colapso do Silicon Valley Bank (SVB) sobre o sistema bancário dos Estados Unidos.