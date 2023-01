Apesar da queda, preço médio do litro segue acima de R$ 5 desde o ano passado (Franklin de Freitas)

O preço da gasolina comum começou 2023 em queda nos postos de combustíveis do Paraná. É o que mostra um levantamento de preços feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o qual aponta que o litro do combustível ficou cinco centavos mais barato na primeira semana deste ano na comparação com a última semana de 2022. Por outro lado, o preço do etanol hidratado e do óleo diesel tiveram alta no estado.



Conforme o levantamento, o litro da gasolina comum custava R$ 5,15 no Paraná na última semana do ano passado (entre os dias 25 e 31 de dezembro). Já em 2023, o valor caiu para R$ 5,10 na primeira semana do ano (entre 1º e 7 de janeiro), com redução de 0,97% em relação ao período anterior.



Trata-se, ainda, da segunda maior redução em todo o país no preço da gasolina, atrás apenas do Distrito Federal, que teve queda de 1,32% no preço do combustível (cujo litro passou de R$ 5,32 para R$ 5,25). Também houve baixa no valor do lito no Rio Grande do Norte (de 0,57%, passando de R$ 5,27 para R$ 5,24), mas nas demais unidades da federação o preço do combustível ficou mais alto.



No país como um todo, inclusive, o valor médio da gasolina comum teve alta de 3,23%, subindo de R$ 4,96 para R$ 5,12. A gasolina mais cara do país é a do Ceará (R$ 5,55) e a mais barata, a do Amapá (R$ 4,57). O Paraná, por sua vez, fica em 12º lugar entre as 27 unidades federativas. Uma semana antes, tinha a 5ª gasolina mais cara do Brasil.



Outros combustíveis

Se o custo do litro de gasolina comum cai, por outro lado o preço de outros combustíveis teve alta na última semana no Paraná. Esse é o caso do óleo diesel, por exemplo, cujo litro, que custava R$ 6,13 até o final do ano passado, na última semana estava saindo por R$ 6,24, com alta d 1,79%.

O preço do etanol hidratado também começou 2023 em alta no estado, subindo 1,19%. O litro do combustível custava R$ 4,20 na última semana de 2022, mas uma semana depois já estava custando R$ 4,25.

Curitiba registra recuo ainda mais expressivo nos preços

Considerando apenas os postos de Curitiba pesquisados pela ANP, temos uma queda ainda mais expressiva no preço da gasolina comum no começo do ano novo, com o litro do combustível passando de R$ 5,26 para R$ 5,09 (redução de 3,23%).

Além disso, na capital paranaense o levantamento também identificou uma queda de 1,27% no preço do óleo diesel, cujo valor do litro passou de R$ 6,30 na última semana de 2022 para R$ 6,22 na primeira semana de 2023.

Por outro lado, o etanol teve alta de 0,45%, subindo de R$ 4,44 para R$ 4,46 no período analisado.

Evolução do preço dos combustíveis no Paraná e em Curitiba

Paraná Unidade de medida 01/01 a 07/01/2023 25/12 a 31/12/2021 Etanol hidratado R$/l 4,25 4,20 Gasolina aditivada R$/l 5,28 5,29 Gasolina Comum R$/l 5,10 5,15 GLP R$/13kg 104,91 105,62 GNV R$/m³ 5,99 6,03 Óleo Diesel R$/l 6,24 6,13 Óleo Diesel S10 R$/l 6,44 6,37

Curitiba Unidade de medida 01/01 a 07/01/2023 25/12 a 31/12/2021 Etanol hidratado R$/l 4,46 4,44 Gasolina aditivada R$/l 5,32 5,46 Gasolina Comum R$/l 5,09 5,26 GLP R$/13kg 101,22 102,38 GNV R$/m³ 6,09 6,03 Óleo Diesel R$/l 6,22 6,30 Óleo Diesel S10 R$/l 6,45 6,49

Procon-PR investiga aumentos exagerados e injustificados

Ainda que a média do preço da gasolina tenha caído no Paraná, o Procon-PR registrou situações de aumentos abusivos e injustificados no preço dos combustíveis na última semana. A situação, que também afetou outras unidades da federação, levou o Ministério da Justiça a pedir explicações aos postos, através de uma notificação feita pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

No dia de sua posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou uma medida provisória prorrogando, por 60 dias, a isenção de tributos federais sobre a gasolina e o etanol, e até o final do ano para o diesel. A medida, que deveria ajudar a segurar o preço pago pelos consumidores, tem o objetivo de dar tempo para a nova diretoria da Petrobras tomar posse e definir uma nova política de preços para os combustíveis.

Na última semana, no entanto, o Procon-PR informou ter registrado postos onde o preço por litro de combustível chegou a subir em R$ 1. A situação teria ocorrido em todo o estado, mas em poucos estabelecimentos.

Os consumidores que identificarem postos com valores abusivos podem fazer denúncia por meio do site do Procon-PR (www.procon.pr.gov.br), no menu “Reclamações”.