Os cortes anunciados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) devem potencializar as projeções de déficit de oferta de petróleo no segundo semestre de 2023 e podem pressionar a inflação ao redor do mundo. A avaliação é da Agência Internacional de Energia (AIE).

“Os novos cortes da Opep+ correm o risco de exacerbar tensões e elevar os preços do petróleo em um momento em que fortes pressões inflacionárias estão prejudicando consumidores vulneráveis em todo o mundo, especialmente em economias emergentes e em desenvolvimento”, diz a entidade em nota.