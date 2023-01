Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banco da Itália, Ignazio Visco defendeu nesta segunda-feira, 23, que o processo de aperto da política monetária deve continuar de maneira “gradual” na zona do euro, diante de evidências de estabilidade nos salários e nas expectativas de inflação.

Em discurso, Visco afirmou que não vê sinais de uma intensa espiral entre preços e salários na zona do euro. Em discurso, Visco disse ainda que as expectativas de inflação na região estão ancoradas. Na visão dele, é possível retornar a inflação à meta de 2% sem impor uma recessão ao bloco.

“Penso se completamente possível que, à semelhança do que acontece em outros países e, alias, conforme ou nossas projeções, a inflação, que já dá sinais de queda, pode voltar a 2% sem que nossas medidas afetem a atividade produtiva”, disse o dirigente.