Albari Rosa/AEN

O Paraná ganhou mais de 18 mil novas empresas em novembro e agora registra um saldo positivo de 142.107 novos estabelecimentos em 2022 (em 11 meses foram abertos 252.359 empreendimentos e houve a extinção de outros 110.252). Os dados são da Junta Comercial do Paraná (Jucepar). O Estado tem, atualmente, 1,56 milhão de empresas ativas, um dos maiores números da história recente.

Do total de empresas abertas em 2022, a maioria corresponde a MEIs, com 75,34%; outras 21,38% são LTDA e 2,75% têm como Natureza Jurídica Empresário. Os outros segmentos têm percentual de abertura abaixo de 1%, sendo Eireli (0,13%), S/A (fechada) (0,22%), S/A (aberta) (0,06%), Cooperativa (0,09%), Consórcio (0,03%) e outros (0,01%).

Em novembro, o Paraná também foi o quarto estado mais ágil na abertura de empresas do País, com média de 15 horas, para a análise de 4.095 processos. O Estado ficou atrás de Sergipe, Espírito Santo e Roraima, que processam menos dados. O tempo está bem abaixo da média nacional, de 1 dia e 12 horas. Neste ano, todos os registros do Estado depois de março estão abaixo de um dia.

Em São Paulo, governador Ratinho Junior apresenta projetos de infraestrutura a investidores

O tempo total de abertura de empresas e demais pessoas jurídicas leva em consideração o tempo na etapa de viabilidade, na validação cadastral que os órgãos efetuam e na efetivação do registro e obtenção do CNPJ. Não são considerados os tempos de inscrições municipais ou estaduais e nem a obtenção de licenças para funcionamento do negócio.

Do total de empresas abertas no Estado, 95% concluíram o processo em até 3 dias, 4% em até 5 dias e 1% em até 7 dias. No mesmo período de 2021, o tempo de abertura de empresas no Paraná estava em 1 dia e 2 horas, para a análise de 4.718 processos. Naquele ano, 92% das empresas conseguiam ser abertas em menos de 3 dias.