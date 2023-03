Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Dados do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian mostram que o Sul somou 1.037.122 empresas inadimplentes em janeiro de 2023. O destaque da região ficou com o Paraná com mais negócios com contas atrasadas no período (409.131).



Mas o ano de 2023 começou com cerca de 12 mil empresas a menos no cadastro de inadimplência em comparação com o mês anterior



Mas o ano de 2023 começou com cerca de 12 mil empresas a menos no cadastro de inadimplência em comparação com o mês anterior no País.



O valor total das dívidas chegam a R$ 89,5 bilhões, no recorte nacional.