Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). (Marcello Casal Jr/ABr)

O Paraná fechou 2022 com a abertura de 118.149 novos postos de trabalho formais e liderou a geração de empregos na região Sul do Brasil, além de atingir o quinto melhor resultado do País. Os dados são Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta terça-feira (31) pelo Ministério do Trabalho.



O saldo de vagas com carteira assinada corresponde à diferença entre as 1.731.097 admissões e os 1.612.948 desligamentos no Estado nos 12 meses de 2022. Na comparação com outros estados, o Paraná ficou atrás apenas de São Paulo (560.986 vagas), Rio de Janeiro (194.869), Minas Gerais (177.996) e Bahia (120.446).



O mesmo aconteceu com Curitiba, qaue fechou 2022 com um saldo de 30.452 empregos com carteira assinada. O resultado colocou Curitiba na lista das oito cidades que mais geraram empregos no ano passado.



Foram 509.525 contratações e 479.073 demissões. Na lista das oito cidades que mais criaram empregos em 2022, além de Curitiba, estão São Paulo (188.727), Rio de Janeiro (1202.931); Brasília (46.401); Belo Horizonte (41.154), Fortaleza (37.625); Goiânia (34.446); e Salvador (33.666).