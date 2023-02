Paraná foi o estado do Sul com mais empresas criadas (Ari Dias/AEN)

De acordo com o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian, durante o mês de outubro, o Paraná foi o estado da região Sul com o maior número de novos negócios (20.787). Em todo o Brasil, 293.371 empresas foram criadas, sendo 7 em cada 10 (219.154) registradas como Microempreendedores Individuais (MEIs).



Dentre todas as Unidades Federativas (UFs), o Sudeste liderou o total de aberturas, com 149.075 companhias, e os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro ocuparam os três primeiros lugares, nesta mesma ordem.