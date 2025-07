Foto: Gabriel Rosa/AEN

O Paraná foi o terceiro estado que mais gerou empregos no Brasil entre janeiro e maio de 2025, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta segunda-feira (30). No período, foram registrados 84.882 novos postos formais de trabalho, saldo de 921.638 admissões e de 836.756 desligamentos realizados ao longo dos cinco primeiros meses do ano.

O saldo positivo de empregos registrado pelo Paraná só é menor do que o resultado de São Paulo, com 309.759 vagas criadas, e Minas Gerais, com 124.272 novos postos, que são os dois estados mais populosos do País. Após o Paraná, os estados com mais empregos criados foram Rio Grande do Sul (73.861), Santa Catarina (73.769) e Bahia (59.319).

Somente no mês maio, o saldo de novas vagas no Paraná foi de 6.866. Com isso, o Estado chegou a 3.304.061 pessoas empregadas com carteira assinada, segundo os dados do Caged. O número é o maior já registrado pelo Paraná em toda a série histórica, iniciada em 2020.

Em todo o Brasil, o saldo de empregos gerados nos cinco primeiros meses do ano é de 1.051.244 postos de trabalho, com 148.992 vagas criadas no mês de maio. Com isso, o País tem 48.251.304 trabalhadores empregados com carteira assinada.

“O Paraná segue como referência em geração de empregos, na liderança na região Sul e como terceiro estado que mais criou vagas em todo o Brasil. Esse resultado é fruto de muito trabalho e de políticas públicas responsáveis. Estamos qualificando a nossa mão de obra, apoiando os setores produtivos e criando condições para que cada vez mais paranaenses tenham acesso a boas oportunidades, dignidade e qualidade de vida”, afirmou o secretário de Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo.

SETORES – Todos os segmentos da economia paranaense registraram aumento no número de postos de trabalho nos cinco primeiros meses do ano. Quase metade das vagas criadas foram no setor de serviços, com 42.778 novos contratados formais. A indústria foi a segunda atividade com maior saldo de contratações, com 20.297. Na sequência estão a construção civil (9.886), o comércio (9.665) e a agropecuária (2.256).

Considerando apenas os dados de maio, foram 2.688 novas vagas criadas no setor de serviço, 1.965 novos postos de trabalho no comércio, 1.397 novos empregos na construção civil e 976 novos trabalhos na indústria. A agropecuária teve um saldo negativo de 160 empregos ao longo do mês.

PERFIL – De todos os novos contratados entre janeiro e maio deste ano no Paraná, a grande maioria era de jovens entre 18 e 24 anos. Ao todo, foram 37.270 pessoas contratadas para novas vagas de trabalho nesta faixa etária, o que corresponde a 44% de todo o saldo de contratações do Estado em 2025. Na divisão por gêneros, a distribuição de novos contratados registrou uma divisão equilibrada, com 42.634 homens contratados para novas vagas e 42.248 mulheres.