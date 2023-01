Reprodução/ Agência Brasil

O Índice de Preços Ticket Log (IPTL) apontou que os postos da Região Sul apresentaram as menores médias do País para o diesel no encerramento do ano. De acordo com o levantamento, os tipos comum e S-10 fecharam o período a R$ 6,33 e R$ 6,42, com recuos de 2,57% e 2,46%, respectivamente.



Já o preço médio do litro da gasolina na região foi de R$ 5,12, após queda de 0,49% se comparado a novembro. O etanol, por sua vez, foi comercializado a R$ 4,54, com aumento de 0,11%, ante o mês anterior, mas caiu no Paraná.



No fim do ano, o Paraná registrou o menor preço médio do País para o diesel comum, a R$ 6,27.

O preço médio da gasolina fecho em dezembro a R$ 5, 22 contra R$ 5,25 em novembro e o etanol a R$ 4,20 contra R$ 4,16 em novembro.