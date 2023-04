Ari Dias/AEN

Dados do Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian revelaram que, em janeiro deste ano, o setor de Serviços alcançou um recorde com 257.769 negócios criados no País. No recorte por regiões, o Paraná foi o estado da Sul com o maior número de novas empresas, marcando 25.242 aberturas.



Ainda segundo a análise nacional do índice, os Microempreendedores Individuais (MEIs) foram a natureza jurídica que representou a maior parte das empresas abertas (81,7%). Em sequência estavam as Sociedades Limitadas, que significaram 15,3% dos novos negócios, seguidas pelas Empresas Individuais e “Demais”, ambas categorias marcaram 1,5%.