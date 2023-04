Adobestock

O Centro Internacional de Negócios do Paraná (CIN/PR), que integra uma rede nacional que apoia indústrias em todo o país, dá suporte à internacionalização das indústrias, desenvolvendo programas para aprimorar suas competências de exportação. Uma função bem importante é a recepção de delegações estrangeiras interessadas em ampliar as relações comerciais com o Paraná e a promoção de eventos para que empresários paranaenses conheçam oportunidades de negócios em outros países. Um desses eventos ocorre nesta quarta-feira (19), das 9h às 17h30, no Campus da Indústria do Sistema Fiep, em Curitiba.

O seminário “Brasil-Polônia: novas possibilidades de negócios com a região da Silésia”, apresentará os principais indicadores socioeconômicos da região. Também serão detalhados o funcionamento do Fundo de Investimento da Região da Silésia, a Aceleradora BraSilesia e oportunidades de negócios para as empresas paranaenses e polonesas.

Ao final do evento, as empresas polonesas estarão à disposição para conversar com os participantes paranaenses interessados em oferecer seus produtos e serviços, desenvolver parcerias ou até já iniciar as negociações. O evento conta com a participação de seis empresas polonesas que atuam em áreas como tratamento de água, biotecnologia ambiental, eficiência energética, diagnóstico de imagem, software para negócios e eficiência da produção.