Comércio – Foto: José Fernando Ogura/Arquivo AEN

O Paraná registrou saldo de 11.209 novas empresas em janeiro de 2023, número que se refere à diferença entre abertura e fechamento de empreendimentos. Com isso, o Paraná chegou a 1.586.170 empresas ativas (matrizes e filiais). Os dados são da Junta Comercial do Paraná (Jucepar), vinculada à Secretaria estadual da Indústria, Comércio e Serviços.

No primeiro mês de 2023 foram abertos 25.409 estabelecimentos, 2.070 a mais do que em janeiro de 2022 (23.339). O resultado também é superior a 11 meses de 2022 (apenas agosto registrou mais pedidos) O número de baixas neste ano ficou em 14.200.

Do total de empresas abertas em 2023, a maioria corresponde a MEIs, com 78,06%. Outros 19,37% são Limitadas e 2,20% têm como natureza jurídica Empresário Individual. Os outros segmentos têm percentual de abertura mais baixo, sendo S/A fechada (0,22%); S/A aberta (0,03%), Cooperativa (0,08%), Consórcio (0,04%) e outros (0,01%).

Abertura – Em janeiro, o tempo médio de abertura de empresas no Estado foi de 15 horas e 10 minutos, representando o 9º melhor tempo entre os estados brasileiros. Foram analisados 4.957 processos, o terceiro maior movimento do Brasil, atrás de São Paulo (18.972) e Minas Gerais (6.565). No Brasil, o tempo médio de abertura de empresas, em janeiro, foi de 1 dia e 4 horas, com 56.077 processos. Os dados podem ser encontrados no relatório da Jucepar (abaixo) e na RedeSim, do governo federal.

O tempo total de abertura de empresas e demais pessoas jurídicas leva em consideração o tempo na etapa de viabilidade, de validação cadastral que os órgãos efetuam e de efetivação do registro e obtenção do CNPJ. Não são considerados os tempos de inscrições municipais ou estaduais e nem a obtenção de licenças para funcionamento do negócio.

É o 11º resultado seguido abaixo de 24 horas no Paraná. Em fevereiro de 2022, era de 1 dia e 2 horas. Depois disso, baixou para 21 horas (março), 18 horas (abril), 19 horas (maio), 15 horas (junho), 19 horas (julho), 16 horas (agosto), 15 horas (setembro), 14 horas (outubro), 15 horas (novembro) e 16 horas (dezembro).