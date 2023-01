Marcelo Camargo/ABr

Uma pesquisa feita com mil consumidores diários de café em todo o Brasil mostra que Paraná é o terceiro estado que gasta mais com café no Brasil, com uma média de R$ 85,80 mensais.



Ao mesmo tempo, a pesquisa aponta que o paranaense não está entre os principais consumidores, aparecendo apenas na sexta posição entre os que menos consomem a bebida, 3,3 xícaras diárias, contra 3,8 xícaras da média nacional e longe de São Paulo, com 4,4 xícaras, e na liderança do ranking.



Essa diferença entre gasto e consumo pode indicar que o paranaense consome cafés mais exclusivos.



Na média nacional, o café é mais consumido no período da manhã (83,9%).



80,7% dos residentes estão planejando beber a mesma quantidade de café em 2023, mas 10% pretende reduzir a quantidade de cafeína para 1 xícara a menos por dia 75.8% toma café em casa

A manhã é o período que se consome mais café (83,9%) Expresso é o tipo de café favorito (35,5%), seguido de capuccino (25.8%) e café filtrado (16.1%) Café 3 Corações é a marca de café favorita (35.5%), seguida de Café Melitta (29%) e Starbucks (9,7%) 57,9% tem máquina de cápsulas em casa

Para mais insights nacionais e regionais sobre os hábitos de café no Brasil, dê uma olhada no estudo completo aqui: https://sitedeapostasonline.net/blog/estudo-brasileiros-cafe/