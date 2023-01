Claudio Neves/Portos do Paraná

Ao gerir e movimentar cargas, o trabalhador portuário contribui para movimentar a economia e levar desenvolvimento a todos ao seu redor. O desempenho é destacado neste sábado, 28 de janeiro, em que é comemorado o Dia do Portuário, uma alusão à abertura dos portos brasileiros e ao comércio exterior.

Em Paranaguá, segundo o Ministério do Trabalho, são mais de 4.100 pessoas registradas como portuários na carteira. Isso significa 11,3% da força de trabalho da cidade.

“Este grupo, sozinho, injeta mais de R$ 231 milhões, todos os anos, na economia local. Fora os trabalhadores que atuam na atividade e não são registrados como portuários, mas como operadores de máquinas, engenheiros e motoristas, por exemplo”, destaca Luiz Fernando Garcia, diretor presidente da Portos do Paraná.

De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), Paranaguá é a segunda cidade que mais emprega portuários no Brasil, perdendo apenas para Santos. Dos 43.205 trabalhadores registrados no País como portuários, quase 10% trabalha no porto paranaense.

“Em nome da diretoria executiva da Portos do Paraná, agradeço àqueles que dedicam suas vidas ao trabalho no porto e que empenham seus esforços para consolidar, cada vez mais, os portos de Paranaguá e Antonina como referência em qualidade e eficiência. A dedicação dos trabalhadores portuários, somada aos investimentos em qualificação, tecnologia e infraestrutura, são fundamentais para o desenvolvimento do Estado e do Brasil”, reforça Garcia.

COMEMORAÇÃO – Para comemorar o Dia do Trabalhador Portuário, Paranaguá vai receber o famoso Futebol das Estrelas, com a participação de ex-atletas profissionais e ídolos do futebol paranaense. O intuito é arrecadar alimentos para distribuir às populações vulneráveis do Litoral, além de promover o reencontro dos paranaenses com seus ídolos em campo. O público poderá acompanhar a partida com a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.

Confira tabela com os números de trabalhadores portuários do Brasil: