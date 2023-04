Fernando Frazão / Agência Brasil

A alta do etanol em todo o país é resultado direto da disparada dos preços nas usinas de cana-de-açúcar. Esse é a explicação apresentada, por meio de nota divulgada nesta manhã de quinta-feira, 27 de abril, pelo Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Derivados de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis e Lojas de Conveniência do Estado do Paraná (Paranapetro).



A nota toma como base os dados do CEPEA/ESALQ, que realiza a pesquisa de referência em todo o sul e sudeste do Brasil. De acordo com a nota, o etanol vem subindo expressivamente nas usinas desde o final de março. Nas últimas quatro semanas, teve alta de mais de 15% nas usinas, apesar de estarmos em plena safra, que vai de abril a março.

Ainda conforme, a nota, os reajustes no preço do etanol são reflexo do repasse dos aumentos promovidos pelas usinas às distribuidoras do produto.

Gasolina

Ainda em nota, o sindicato ressalta que a gasolina comum vendida no país tem 27% de etanol na mistura, conforme regulamentação federal. Deste modo, as distribuidoras também têm repassado recentemente aumentos significativos na gasolina aos postos.