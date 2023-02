Geraldo Bubniak/ANPr

Os beneficiários (aposentados e pensionistas) da Paranaprevidência poderão acessar a partir do dia 01 de março o informe de rendimentos de 2022, documento necessário para o envio da declaração de Imposto de Renda.

O diretor-presidente do órgão, Felipe Vidigal, diz que neste ano o informe de rendimentos estará disponível no aplicativo da instituição. “É importante que os nossos aposentados e pensionistas baixem o aplicativo não apenas para acessar o informe de rendimentos, mas para aproveitar e já fazer o recadastramento que, neste ano, está sendo feito exclusivamente por meio do app”, enfatiza.

O aplicativo para celular pode ser baixado no Google Play e na Apple Store.

O prazo para envio da declaração do Imposto de Renda neste ano vai do dia 15 de março ao dia 31 de maio.