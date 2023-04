Gê Soares

Na sexta-feira (31) o Jockey Plaza Shopping abriu as comemorações do feriado mais doce do ano com a Páscoa do Jotapê – diversão com cobertura de chocolate. No espaço de eventos, no piso L2, as crianças irão se divertir em uma oficina onde poderão decorar pirulitos de bolachas, enrolar e decorar brigadeiros ou preparar pipoca com chocolate, e ainda colorir orelhas de coelho.

A atração é direcionada para crianças de 3 a 12 anos, com valor de R$10 por pessoa, que contempla a produção de um doce e um adereço de orelhas de coelho em papel, e acontece de segunda a sexta, das 13h às 21h, aos sábados, das 10h às 22h e aos domingos, das 12h às 20h, até o dia 9 de abril, domingo de Páscoa.

Além de curtir a brincadeira doce e divertida, é possível selecionar o presente de Páscoa, entre as inúmeras opções de lojas no segmento de chocolates e pâtisserie do Jockey, como A Casa da Bruxa, Ana Tereza Chocolates, Cacau Noir, Cacau Show, Casa Bauducco, Chocolateria Brasileira, Doffee, Havanna, Kopenhagen, Lojas Americanas, Milklândia, entre outras.

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370 e tem estacionamento com valor de R$8, por até 30 min, e R$14 por todo o período de utilização dentro da mesma diária, e taxa de R$20 de pernoite. As lojas funcionam de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h. E as operações de alimentação de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 22h.

