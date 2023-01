Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos recuaram 15 mil, na semana encerrada no dia 14 de janeiro, para o nível sazonalmente ajustado de 190 mil. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 215 mil.

A média móvel das últimas quatro semanas ficou em 206 mil, um recuo de 6.500 ante a semana anterior.

Já os pedidos continuados de auxílio-desemprego ficaram em 1,647 milhão, na semana encerrada no dia 7, uma alta de 17 mil ante o nível da semana anterior. Este componente do dado sai com uma semana de atraso.

