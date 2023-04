Arquivo/Agência Brasil

A Caixa firmou, ontem, acordo de parceria com a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) em evento promovido pela Frente Parlamentar de Empreendedorismo (FPE). O objetivo da parceria é estimular o crescimento das micro e pequenas empresas, com soluções diferenciadas em crédito e atendimento.



A Caixa, que já possui as menores taxas do mercado para os produtos de capital de giro pré-fixado e de cheque especial, passa a oferecer para esses clientes benefícios que contemplam redução de até 33% nas taxas de juros.



Mais de 2,1 milhões de associados da CACB podem contar com essas condições especiais.