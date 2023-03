No Dia Internacional da Mulher, comemorado ontem, a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), aponta que 30,3% dos consumidores com dívidas atrasadas eram mulheres.



As mulheres ficaram em média 62 dias sem pagar dívidas, os homens permaneceram 63,5 dias com dívidas atrasadas. As mulheres têm concentrado o endividamento nas modalidades de prazos mais curtos, principalmente no cartão de crédito e carnês de loja. (ABr)