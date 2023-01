Shutterstock

O modelo de trabalho híbrido é realidade para muitas pessoas. Nesse novo cenário, os funcionários se adaptaram a essa forma de trabalho e estão sendo ainda mais produtivos. Para ser mais exato, o Grupo Adecco, líder mundial em soluções de RH, realizou um estudo em que foi constatado que 83% dos colaboradores se sentem mais produtivos trabalhando no formato híbrido. Foram entrevistados mais de 15 mil trabalhadores, com idades entre 18 e 60 anos, de 25 países diferentes.

O estudo ainda apurou que 53% dos profissionais preferem trabalhar em um modelo híbrido em que pelo menos metade do tempo trabalhado seja remoto. “Nós podemos perceber que os colaboradores rendem mais quando constroem um hábito de trabalho de acordo com suas rotinas, sem interferir na produtividade e na qualidade do serviço”, comentou Vinicius Lucio, CEO da Black Beans, agência de marketing em inbound e performance. “Mesmo assim, alguns funcionários que residem próximo a sede, fazem questão do trabalho presencial, seja uma, duas ou três vezes na semana. Para eles é importante ainda o contato e a troca de experiência com seus colegas de trabalho”, complementou.

Porém as empresas que estão aderindo ao formato híbrido precisam ficar atentas à saúde mental de seus funcionários. Conforme foi apurado no relatório, 3 a cada 10 entrevistados já sofreram de burnout em algum momento. “Periodicamente, realizamos palestras sobre qualidade de vida no trabalho home office, prezando a saúde mental de nossos colaboradores” comentou Vinicius. “Dessa maneira podemos registrar um aumento na produtividade, no engajamento do time e também na qualidade das entregas”, finalizou o empresário.

A Black Beans, utiliza um sistema de gestão de pontos online, sistema de tarefas e Google Workspace para reuniões, comunicação via chat e arquivos. Além de terem avaliações de desempenho e rotinas de feedback, que os ajudam a direcionar um trabalho eficiente mesmo à distância. Além de uma consultoria de RH junto ao departamento interno, que contribuiu no direcionamento de ações para apoiar os colaboradores e a liderança no acompanhamento de qualidade de vida e de produtividade de todo o time, tanto home office quanto híbrido e presencial.

A exemplo deste cenário, a Black Beans atua com a opção de seus colaboradores trabalharem na sede nos dias que preferirem, deixando totalmente a critério dos funcionários. Mesmo com a liberdade de trabalhar totalmente home office, algumas áreas estratégicas da agência requerem a presença para melhorar o desempenho de entrega. Além disso, alguns colaboradores têm uma tradição de trabalhar presencialmente toda quinta-feira, mostrando a importância do trabalho híbrido. Desse modo, podendo sair da rotina, se relacionar com os colegas de trabalho e também arejar a mente.