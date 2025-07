Pesquisa perfil do paranaense. Na foto, Cascavel (Foto: Roberto Dziura Jr/AEN)

A Pesquisa por Amostra de Domicílios do Paraná (PAD-PR), coordenada pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), já ouviu quase 38 mil pessoas residentes em 290 municípios para encontrar o perfil socioeconômico do paranaense.

Com isso, o Governo do Paraná está perto de concluir o mais amplo estudo já feito para traçar o perfil demográfico e socioeconômico da população do Estado.

O objetivo da pesquisa é reunir dados das famílias paranaenses para caracterizar a infraestrutura dos domicílios urbanos e rurais. A partir dessas informações, serão gerados indicadores sobre moradia, trabalho, renda, escolaridade, hábitos e condições alimentares da população.



Até o momento, os pesquisadores contratados pelo Ipardes visitaram cerca de 58 mil domicílios ocupados em todas as regiões do Estado, o que representa 75% da amostra prevista. Em 115 cidades, os trabalhos já foram concluídos após atingir a meta de entrevistas. Em outras 68, a cobertura já superou 80% do objetivo estipulado.

Em cerca de 7,5 mil residências, os moradores recusaram responder os questionários, enquanto em outras 13 mil os moradores estavam ausentes no momento da visita. Nestes casos, os pesquisadores deixaram cartas para agendar novas entrevistas, por isso o Ipardes alerta para a importância de que a população confira a sua correspondência com regularidade.

Primeiros resultados do perfil socioeconômico devem ser divulgados ainda neste ano

Com o avanço da coleta, a estimativa é de que os primeiros resultados da PAD-PR sejam divulgados ainda em 2025. Os dados serão disponibilizados ao público em um painel interativo no site do Ipardes, com relatórios, tabelas e gráficos estatísticos.

A pesquisa é importante para diversas áreas do Estado, especialmente para o planejamento e monitoramento de políticas públicas adequadas à realidade de cada região. Ela também poderá fomentar novos investimentos privados ao servir como base para identificação de potencialidades locais.

MAIS AMPLA – Com meta de 60 mil entrevistas, a PAD-PR tem quase o triplo da amostragem da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que abrange cerca de 20 mil pessoas no Paraná. Trata-se do maior levantamento socioeconômico já feito por um governo estadual no País.

“Como consequência desse trabalho mais minucioso, teremos uma gama maior de informações e indicadores socioeconômicos, com resultados mais nítidos e definidos referentes à população paranaense”, explica o presidente do Ipardes, Jorge Callado.

A pesquisa é financiada com recursos do Fundo Paraná, gerido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), que é abastecido com 2% da receita tributária anual do Estado.

As entrevistas duram entre 10 e 15 minutos. Os pesquisadores estão identificados com coletes do Ipardes, crachá com foto e materiais informativos sobre a PAD-PR. Todos os dados coletados são anônimos e protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sendo utilizados exclusivamente para fins estatísticos.