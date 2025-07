Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Uma pesquisa exclusiva da Icon Talent, empresa de recrutamento e inteligência em RH, revela que os maiores salários da Região Sul no primeiro semestre de 2025 estão concentrados em cargos nas áreas de tecnologia, engenharia e liderança comercial. Head de Tecnologia lidera o ranking com salário médio de R$ 32 mil/mês, seguido por Gerente de Operações Comerciais (R$ 26 mil/mês) e Gerente de Projetos de TI (R$ 22 mil/mês).

A pesquisa foi realizada com base em milhares de dados coletados pela Icon Talent em seus processos seletivos reais e pesquisas salariais especializadas em cidades como Curitiba, Joinville, Florianópolis e Porto Alegre. O levantamento considera empresas de médio porte, com faturamento entre R$ 50 milhões e R$ 200 milhões e entre 100 e 500 colaboradores, abrangendo regimes CLT e PJ.

Christina Curcio, CEO da Icon Talent, explica que o cenário da remuneração está em transformação. “Algumas funções vêm se destacando com aumentos acima da média, impulsionadas pela escassez de talentos e pela alta demanda em setores estratégicos.”

As funções na área de tecnologia são o grande destaque. Entre os cinco cargos mais bem pagos, três pertencem ao segmento. A alta demanda já vem sendo apontada há anos. Um estudo da Brasscom mostrou que o setor precisaria de 797 mil profissionais entre 2021 e 2025, com um déficit anual estimado em 106 mil pessoas.

“A escassez de talentos, somada à alta procura, faz com que os salários da área de tecnologia subam de forma consistente. Hoje, todas as empresas, independentemente do setor, precisam desses profissionais”, explica Janaina Lima, COO da Icon Talent.

A pesquisa também identificou as soft skills mais buscadas: pensamento analítico, liderança de times híbridos, fluência em dados, tomada de decisão baseada em evidências, comunicação assertiva e habilidade de negociação.

“Mesmo com o fim da pandemia, os regimes híbridos vieram para ficar. Ter essas habilidades para lidar com times à distância é um diferencial”, diz Christina.

Top 10 Cargos Mais Bem Pagos no Sul do Brasil (1º semestre de 2025)

Referência: empresas de médio porte | Cidades foco: Curitiba, Joinville, Florianópolis, Porto Alegre.

Fonte: Icon Talent

Cargo Faixa Salarial Máxima Regime Predominante Observações Regionais Head de Tecnologia (TI) R$ 32.000/mês PJ Alta concentração em Curitiba e Porto Alegre; foco em transformação digital Gerente de Operações Comerciais R$ 26.000/mês CLT Presença em indústrias de SC e PR; foco em logística e vendas B2B Gerente de Projetos (TI) R$ 22.000/mês PJ Crescimento com digitalização e ERPs Especialista em Dados / IA R$ 21.000/mês PJ Alta procura em Floripa, Joinville e Curitiba Gerente de RH (Generalista) R$ 17.000/mês CLT Forte em empresas familiares e multinacionais locais Engenheiro de Software Sênior R$ 15.000/mês PJ Startups em Florianópolis e Curitiba lideram Engenheiro de Automação R$ 14.000/mês CLT Indústrias no Vale do Itajaí, Joinville e RM de Curitiba Executivo de Contas Enterprise (TI) R$ 13.000/mês + variável PJ Foco em B2B, cloud e ERP em Floripa e Curitiba Analista Financeiro Sênior R$ 12.000/mês CLT Destaque em Joinville, Caxias do Sul e Maringá Coordenador de Logística R$ 11.000/mês CLT Alta demanda em Porto Alegre, Ponta Grossa e Joinville

Maiores aumentos salariais e tendências

A Icon Talent também mapeou os cargos com maior aumento médio salarial em relação ao 1º semestre de 2024. Tecnologia, engenharia e vendas seguem liderando. Confira:

Cargo Aumento Médio (%) Regime Contexto Executivo de Contas Enterprise (TI) +25% PJ Hubs em Curitiba, Floripa e Porto Alegre puxam os salários Gerente de Projetos (TI) +20% PJ Incentivado pela digitalização de processos Analista de Segurança da Informação +18% CLT/PJ Alta com LGPD e ANPD Engenheiro de Automação +17% CLT Indústria 4.0 impulsiona demanda Product Manager / PO +16% PJ Startups e scale-ups em expansão Coordenador de Marketing Digital +15% CLT Inbound marketing nas indústrias regionais

Tendências para o 2º semestre

As especialistas da Icon Talent destacam tendências como a valorização de profissionais especializados em IA aplicada ao negócio, ESG e sustentabilidade corporativa. Setores em destaque incluem energia, agronegócio tech, cibersegurança e compliance digital.

Metodologia

Os dados foram coletados entre janeiro e junho de 2025 em processos seletivos reais e projetos de pesquisa salarial. O recorte contempla empresas de médio porte da Região Sul, com 100 a 500 colaboradores e faturamento entre R$ 20 milhões e R$ 200 milhões.

Sobre a Icon Talent

Fundada por Christina Curcio e Janaina Lima, a Icon Talent é especializada em recrutamento, com foco em tecnologia e setores estratégicos. Com mais de 450 clientes e 4.500 profissionais contratados, também oferece serviços como background check, pesquisa salarial, treinamentos e consultorias.