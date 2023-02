O Ministério de Minas e Energia (MME) divulgou na noite desta segunda-feira, 27, os nomes dos indicados da União para compor o Conselho de Administração da Petrobras. O Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Pietro Mendes, foi indicado para presidir o colegiado.

Como membros do Conselho de Administração, foram designados o presidente da estatal Jean Paul Terra Prates, além de Carlos Eduardo Turchetto Santos; Vitor Eduardo de Almeida Saback; Eugênio Tiago Chagas Cordeiro e Teixeira e Wagner Granja Victer, que foi indicado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

O MME informou ainda que foram designados os membros independentes do Conselho de Administração, selecionados em lista elaborada por empresa especializada. São eles: Sergio Machado Rezende e Suzana Kahn Ribeiro.

As indicações foram divulgadas em meio ao debate sobre o fim da desoneração dos combustíveis. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, viajou na tarde desta segunda para o Rio de Janeiro para se reunir com representantes da petroleira.

Os nomes devem ser encaminhados para conhecimento e providências da área financeira e de relacionamento com investidores da empresa. “A indicação do MME – acionista controlador da estatal – renova o compromisso do Governo Federal de respeito à sólida governança da Petrobras, mantendo a observância dos preceitos normativos e legais que regem a empresa”, afirmou a pasta em nota.