A Petrobras informou que recebeu nesta quinta-feira, 26, o pagamento à vista de US$ 1,635 bilhão (R$ 8,455 bilhões) relativo à venda da totalidade de sua participação no campo de produção de Albacora Leste, localizado na Bacia de Campos, para a empresa Petro Rio Jaguar Petróleo, subsidiária da PetroRio.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a estatal afirma que o valor recebido nesta quinta se soma ao montante de US$ 292,7 milhões pagos à Petrobras na ocasião da assinatura do contrato de venda realizada em 28 de abril de 2022.

Além desse montante, é previsto o recebimento pela Petrobras de até US$ 250 milhões em pagamentos contingentes, a depender das cotações futuras do Brent.

Segundo a Petrobras, os demais procedimentos necessários para a formalização da operação perante a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) serão realizados no decorrer do dia desta quinta-feira.