Medidas do governo tentam fazer alta do preço dos combustíveis subir menos que o esperado (Fernando Frazão/ABr)

O preço da gasolina subirá até R$ 0,34 nas bombas, e o etanol, R$ 0,02 com a reoneração parcial dos combustíveis, disse ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os valores consideram a redução de R$ 0,13 para o litro da gasolina e de R$ 0,08 para o litro do diesel anunciados mais cedo pela Petrobras, e que começam a valer hoje. A medida ameniza a volta da cobrança de impostos federais nos combustíveis, prevista para este mês.



Para manter a arrecadação de R$ 28,88 bilhões prevista até o fim do ano caso as alíquotas dos combustíveis voltassem ao nível do ano passado, o governo elevará o Imposto de Exportação sobre petróleo cru em 9,2% por quatro meses para obter até R$ 6,6 bilhões. Uma nova medida provisória seria editada ainda ontem para que os novos preços entrem em vigor a partir de hoje.



A nova medida provisória (MP) tem validade até o fim de junho. A partir de julho, informou Haddad, o futuro da desoneração dependerá do resultado da votação no Congresso. Caso os parlamentares não aprovem a MP, as alíquotas voltarão aos níveis do ano passado, com reoneração total.



No ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro zerou as alíquotas do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) para a gasolina, o etanol, o diesel, o biodiesel, o gás natural e o gás de cozinha.



Em 1º de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a Medida Provisória 1.157, que previa a reoneração da gasolina e do etanol a partir de 1º de março e a dos demais combustíveis em 1º de janeiro de 2024.



Antes da desoneração, o PIS/Cofins era cobrado da seguinte forma: R$ 0,792 por litro da gasolina A (sem mistura de etanol) e de R$ 0,242 por litro do etanol. Entre as possibilidades discutidas entre o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, e a Petrobras, estão a absorção de parte do aumento das alíquotas pela Petrobras, porque a gasolina está acima da cotação internacional, e a redistribuição de parte das alíquotas originais da gasolina para o etanol. Galípolo e representantes da Petrobras se reuniram na segunda-feira.



Com a reoneração parcial, as alíquotas de PIS/Cofins, que hoje estão zeradas, subirão para R$ 0,47 para o litro da gasolina e para R$ 0,02 para o litro do etanol. Por força de uma emenda constitucional, a diferença dos tributos entre a gasolina e o etanol deve ficar em R$ 0,45. O impacto para o consumidor ficará menor justamente porque a Petrobras usará parte do “colchão”, reserva financeira constituída pela companhia porque a gasolina e o diesel estavam acima do preço médio internacional, para absorver parte do aumento do impacto.



Com informações da Agência Brasil.



Sindicato dos postos de combustíveis do Paraná espera alta “significativa” de preço

“Apesar da redução anunciada pela Petrobras no preço da gasolina e do diesel em suas refinarias, prevista para hoje, a expectativa no mercado é de um repasse de alta significativa das distribuidoras para os postos, devido ao retorno da cobrança dos impostos federais”, emitiu nota o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná (Paranapetro).



“Importante destacar que as refinarias da Petrobras não suprem todo o mercado brasileiro (suprem cerca de 70%), e produtos importados e de refinarias privadas têm cotação independente. Vale ressaltar, ainda, que as distribuidoras já estão realizando aumentos para os postos desde a semana passada, alegando questões de mercado”, continua a nota do sindicato.



O preço médio de venda da gasolina A da Petrobras para as distribuidoras cai de R$ 3,31 para R$ 3,18 por litro, redução de R$ 0,13 por litro. Para o diesel A, o preço médio de venda para as distribuidoras também cai, passando de R$ 4,10 para R$ 4,02 por litro, com queda de R$ 0,08 por litro.



Em nota, a Petrobras informa que o objetivo das reduções é buscar o equilíbrio dos preços da companhia aos mercados nacional e internacional, por meio uma convergência gradual.

Ontem, alguns postos de Curitiba tinham filas de consumidores com medo de um aumento grande no preço dos combustíveis a partir de hoje.

Pesquisa

Região Sul tem a gasolina mais barata do País

O último Índice de Preços Ticket Log (IPTL) apontou que os postos de abastecimento da Região Sul encerraram fevereiro com as menores médias do País para a gasolina. Segundo levantamento, o litro do combustível foi comercializado a R$ 5,19, mesmo após aumento de 0,85%, quando comparado a janeiro. O etanol, por sua vez, foi encontrado na região a R$ 4,55, com recuo de 1,15% ante o mês anterior. Já o preço médio do litro do diesel comum fechou a R$ 6,06 e do S-10 a R$ 6,13, com os maiores recuos do País, de 4,21% e 4,49%, respectivamente.



No Paraná o litro da gasolina fechou fevereiro em R$ 5,29, na média. O etanol fechou em R$ 4,12 e o diesel comum a R$ 5,97.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log