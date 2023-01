O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha provavelmente ficou estagnado no quarto trimestre de 2022, superando as expectativas de uma eventual queda, segundo relatório mensal do Bundesbank, como é conhecido o banco central alemão. No documento, publicado nesta segunda-feira, 23, o Bundesbank avalia que, embora a inflação alta e incertezas ligadas à guerra da Rússia na Ucrânia tenham pesado na economia alemã, a crise nos mercados de energia apresentou perceptível melhora em relação ao verão.

Além disso, o BC alemão aponta que mais medidas fiscais foram tomadas, ajudando a aliviar o impacto dos altos custos de energia para consumidores e empresas, e gargalos de oferta da indústria e do setor de construção diminuíram.

Por outro lado, o Bundesbank diz que a inflação elevada afetou o ímpeto de consumo das famílias, citando significativas quedas nas vendas do varejo e do setor de hospitalidade em outubro e novembro.

No último dia 13, estimativas preliminares mostraram que o PIB alemão cresceu 1,9% em 2022, desacelerando ante o avanço de 2,6% em 2021, à medida que a inflação disparou com o salto dos preços de energia.

A presidente da agência federal de estatísticas Destatis, Ruth Brand, comentou na ocasião que a economia da Alemanha aparentemente ficou estável no quarto trimestre do ano passado ante os três meses anteriores.