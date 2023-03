O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,2% no quarto trimestre de 2022 ante o terceiro trimestre, segundo dados finais publicados nesta sexta-feira, 24, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O resultado confirmou leitura preliminar divulgada no fim de janeiro. Na comparação anual, o PIB espanhol teve expansão de 2,6% entre outubro e dezembro. Neste caso, houve leve revisão para baixo no cálculo original, de alta de 2,7%. Em 2022 como um todo, a economia da Espanha cresceu 5,5% em relação ao ano anterior, confirmou o INE. O INE também revisou ligeiramente para baixo o avanço anual do PIB no terceiro trimestre de 2022, de 4,8% para 4,7%.