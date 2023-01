O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,1% no quarto trimestre de 2022 ante o terceiro trimestre, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira, 31, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia (UE), apesar dos efeitos da crise de energia deflagrada pela guerra da Rússia na Ucrânia.

O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam contração de 0,1% da economia do bloco no último trimestre do ano passado, mas também marcou desaceleração ante o ganho de 0,3% verificado no terceiro trimestre ante o segundo.

Na comparação anual, o PIB da zona do euro se expandiu 1,9% entre outubro e dezembro. Neste caso, o consenso no levantamento do WSJ era de acréscimo de 1,7%. Em todo o ano de 2022, a economia da bloco teve crescimento de 3,5% em relação ao ano anterior, informou a Eurostat.