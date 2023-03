A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) afirma que o Produto Interno Bruto (PIB) do G20 cresceu 0,3% no quarto trimestre de 2022 ante o trimestre anterior, na leitura preliminar. No terceiro trimestre, houve avanço de 1,4% ante o anterior. Em comunicado, a OCDE destaca o “ano volátil para o G20”, com alta de 0,7% no PIB do primeiro trimestre de 2022, mas recuo de 0,2% no trimestre seguinte.

A OCDE diz que a perda de fôlego no quarto trimestre reflete as tendências na China, que enfrentou uma onda de casos de covid-19 logo após ter relaxado restrições contra o vírus.

A entidade diz também que as estimativas iniciais de avanço anual do PIB indicam que o PIB continuou a crescer no G20 em 2022, em 3,2%. Em 2021, porém, o avanço havia sido bem maior, de 6,3%, com economias se recuperando do choque inicial da pandemia.