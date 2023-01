O Produto Interno Bruto (PIB) do México registrou crescimento de 3,5% no quarto trimestre de 2022, na comparação com igual período do ano passado, na leitura preliminar. Ante o terceiro trimestre de 2022, o avanço foi de 0,4%, após ajustes sazonais, informou nesta terça-feira, 31, o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi).

Em todo o ano de 2022, o crescimento econômico do México foi de 3,0%.

O resultado representa uma desaceleração, após a alta de 4,7% vista em 2021.