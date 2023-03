O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,1% no quarto trimestre de 2022 ante o terceiro, segundo dados finais divulgados nesta sexta-feira, 31, pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado ficou acima da leitura preliminar, que havia apontado estabilidade no período.

Com o resultado, a economia britânica evitou uma recessão técnica, normalmente caracterizada por dois trimestres seguidos de contração. No terceiro trimestre, o PIB britânico encolheu 0,1% ante os três meses anteriores, segundo revisão.

Na comparação anual, o PIB do Reino Unido mostrou expansão de 0,6% entre outubro e dezembro, também acima da estimativa inicial, de ganho de 0,4%, informou o ONS.