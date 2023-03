O Produto Interno Bruto (PIB) per capita alcançou R$ 46.154,6 no Brasil em 2022, um avanço real de 2,2% em relação ao ano anterior. Os dados são das Contas Nacionais apuradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou nesta quinta-feira, 2, o desempenho do PIB.

O PIB brasileiro totalizou R$ 9,9 trilhões em 2022.

Conforme o IBGE, o PIB registrou queda de 0,2% no quarto trimestre de 2022 ante o terceiro trimestre de 2022. Na comparação com o quarto trimestre de 2021, o PIB apresentou alta de 1,9% no quarto trimestre de 2022. No fechamento de 2022, o PIB cresceu 2,9% ante 2021.