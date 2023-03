Shutterstock

O Pix encerrou o ano de 2022 com mais de 24 bilhões de transações, média de 66 milhões de operações diárias, consolidando-se como meio de pagamento mais popular do Brasil. As transações do Pix superam as de cartão de débito, boleto, TED, DOC e cheques no Brasil, as quais, juntas, totalizaram 20,9 bilhões.



No ano passado, foram transacionados pelo Pix R$ 10,9 trilhões, revela levantamento feito pela Febraban, com base em dados divulgados pelo BC e pela Abecs. Neste quesito, o Pix está apenas atrás da TED, que transacionou R$ 40,7 trilhões.