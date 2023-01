Divulgação/Assessoria de Imprensa

Símbolo da gastronomia italiana, o estilo napolitano de fazer pizza surgiu no século XVIII, em Nápoles, e hoje está presente na mesa dos maiores restaurantes do mundo, ganhando destaque inclusive na Netflix, com uma temporada inteira da série ‘Chef’s Table’ dedicada a famosa receita.

Em Curitiba (PR), a pizza napolitana virou marca registrada do Madá – um restaurante escondido no Centro da capital paranaense, que oferece ambiente intimista e aconchegante. Bem diferente das tradicionais pizzas consumidas no Brasil, a receita utilizada pelo empreendimento é idêntica às encontradas na Itália, feita para consumo individual e caracterizada pela massa fina, recheio leve e bordas estufadas.

“Todas as nossas pizzas são produzidas artesanalmente. Elas passam 48h fermentando de forma natural, em seguida são abertas manualmente e delicadamente recheadas, para então serem levadas ao forno, também importado da Itália, à uma temperatura de 400ºC. Quando a borda começa a chamuscar, significa que está pronta”, comenta o chef Beto Madalosso, que comanda o Madá ao lado do sócio Renan Vargas.

Entre os destaques do cardápio da casa está a Margherita DOP. A sigla, que significa Denominação de Origem Protegida, refere-se a uma certificação da União Europeia que garante a origem e a tradição dos ingredientes. Cada ingrediente vem de uma região específica, escolhida a dedo por conta de seu terroir. “O tomate, por exemplo, é importado da região de San Marzano, na Itália”, explica o chef. Produzido em solo vulcânico, o resultado é uma variedade menos aquosa, mais doce e suculenta. “Eles são safrados, chegam em latas numeradas e, na pizza, viram um molho crudívoro saboroso, batido apenas com sal”, complementa.

A muçarela é do tipo fior di latte, produzida pela mão de queijeiros legítimos italianos. “Seu trunfo está na cremosidade, no forte sabor de leite e no frescor do produto artesanal”, diz Madalosso. Já no lugar do grana padano, a DOP recebe um parmigiano-reggiano, que é um parmesão tradicionalíssimo, importado com 24 meses de cura. Para finalizar, azeite de oliva da Úmbria, que é uma das principais regiões produtoras de azeite da Itália. De sabor potente e levemente picante, ele é acrescentado apenas depois que a pizza sai do forno, para que não sofra com as altas temperaturas.

Além de apostar na tradição napolitana, o Madá segue a tendência de lugares com experiência mais aconchegante, serviço em mesa e ambiente confortável. “O Madá nasceu como uma trattoria no estilo economia colaborativa, focado 100% na experiência e na gastronomia de qualidade”, aponta. “E quando o tempo permite, o ambiente externo oferece uma opção extra para curtir a noite, com lareira, muros com plantas e parreiras, além da música de estilo alternativa e dos aviões que ficam na rota”, comenta.

Para o chef, o segredo para o sucesso é estar sempre atento às novidades, além de, claro, primar por bons ingredientes. “Buscamos manter o que dá certo e inovar em pequenas, mas importantes mudanças. Por exemplo, ter no cardápio opções diferentes das clássicas, mas que mantém a mesma qualidade dos ingredientes importados”, finaliza Beto Madalosso.

O Madá Pizza & Vinho funciona na Rua Saldanha Marinho, 1230, no Centro de Curitiba (PR), de segunda a segunda, das 18h30 às 23h.