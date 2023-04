Reprodução

Maio e junho são recheados de datas comemorativas, que são propícias para quem deseja viajar, com os feriados do Dia do Trabalhador (1/5) e Corpus Christi (8/6). E, assim como nas companhias aéreas, agora também é possível pagar mais barato pelas passagens quando compradas com antecedência.

A Embarca, uma startup de tecnologia especializada em desenvolver soluções para mobilidade em plataformas digitais, Embarca, reúne, em sua plataforma, diversas promoções e ofertas para os clientes encontrarem as melhores passagens rodoviárias para suas viagens.

Para o feriado do Dia do Trabalhador, por exemplo, neste início de semana, é possível encontrar passagens de Curitiba a Florianópolis a partir de R$ 49,90; e da capital paranaense a Balneário Camboriú a partir de R$ 39,90. Já para Corpus Christi, o preço atual está ainda mais barato, a partir de R$ 19,90 para ambos os destinos.

Os valores são os mesmos para viagens saindo de Florianópolis ou Balneário Camboriú até a capital paranaense. O preço normal de uma passagem entre Curitiba e Florianópolis oscila entre R$ 77,33 e R$ 169,99, dependendo da empresa, data e tipo de assento (convencional, executivo, semi-leito, leito e leito-cama)

Outros destinos em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo podem ser encontrados por menos de R$ 20.

“O segredo é antecipar a compra. Quanto mais cedo adquirir o bilhete, mais barato fica. O cálculo que fazemos é baseado em algoritmos. A Embarca tem um sistema de precificação dinâmica que leva em consideração a antecipação de compra. Nós priorizamos os clientes que compram com antecedência e a “moeda de troca” sempre é um valor mais baixo na passagem do que o praticado em outros portais”, explica Felipe Gulin, CEO da Embarca.

Os passageiros que tiverem interesse em garantir as suas passagens com esses descontos podem acessar o site e aplicativo Embarca.ai: https://www.embarca.ai/

Sobre a Embarca

A Embarca é uma startup de tecnologia especializada em desenvolver soluções para mobilidade em plataformas digitais, com o propósito de conectar origens a destinos no mundo.

Criada em 2021, a companhia oferece diversas soluções digitais com foco na mobilidade do usuário, entre elas a plataforma Embarca, que conecta clientes, operadores e motoristas; o marketplace para venda de passagens Embarca.ai; o aplicativo Embarca.M, desenvolvido para auxiliar motoristas; e o Embarca.E, sistema para gestão de encomendas.