O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 50,3 em janeiro para 52 em fevereiro, atingindo o maior nível em oito meses, segundo pesquisa final divulgada nesta sexta-feira pela S&P Global. O número definitivo de fevereiro, porém, ficou abaixo da leitura preliminar, de 52,3. O PMI de serviços da zona do euro, por sua vez, avançou de 50,8 para 52,7 no mesmo período, tocando igualmente o maior patamar em oito meses mas também abaixo da estimativa inicial, de 53. Os PMIs acima da barreira de 50 indicam que a atividade econômica no bloco continuou se expandindo no mês passado.