O aumento no número de startups brasileiras representa um novo patamar no mercado brasileiro. Afinal, cada vez mais pessoas têm buscado no empreendedorismo uma fonte de renda. Alguns empreendedores apostam em aliar o seu trabalho full-time com o desenvolvimento de sua startup.

No momento certo, o empreendedor decide então sair do seu emprego de tempo integral para seguir a sua carreira como desenvolvedor de sua startup. Apesar de nem todas as empresas conseguirem chegar nesse patamar, os brasileiros estão dispostos a arriscar e conhecer um pouco mais do mundo das startups.

Para desenvolvimento de suas atividades, muitos empreendedores buscam conhecer um pouco mais sobre os serviços ou produtos que pretende oferecer na internet. Além disso, há diversos conteúdos que facilitam a publicidade de startups que pretendem ganhar espaço no cenário brasileiro e internacional.

De acordo com a AWISEE, agência de SEO que ajuda na divulgação de startups, pequenas, médias e grandes empresas, o empreendedor precisa conhecer o seu mercado de atuação para colher os frutos de seus investimentos o mais rápido possível. Afinal, esse é o principal objetivo dos empreendedores brasileiros.

Muito mais flexibilidade

Uma das principais vantagens que ajuda a entender o motivo por trás da maior busca pelo empreendedorismo com startups é a maior flexibilidade desse tipo de trabalho. Pois, ao invés de ficar 8 horas por dia e 5 dias por semana trabalhando e batendo ponto para poder receber, o empreendedor escolhe as horas que trabalha.

Isso, por sua vez, exige uma disciplina muito elevada de quem empreende. Visto que, em um mundo digitalizado, existem diversas distrações que podem aparecer nos piores momentos para distrair o empresário e fazer com que ele não consiga trabalhar em seu negócio, investindo seu tempo em atividades que não gerarão retorno para a sua empresa.

Muitos empreendedores brasileiros têm em suas respectivas casas os locais de trabalho. Seja montando um escritório para trabalhar em casa ou visitando um workplace, os empresários brasileiros aproveitam para ter maior rendimento em suas atividades criando ambientes propícios para trabalhar com flexibilidade.

Foco no propósito

Muitas pessoas trabalham em empresas que não necessariamente estejam alinhadas com os ideais do trabalhador. Com isso, o empregado acaba trabalhando apenas para cumprir o horário, sem realmente estar engajado no objetivo que é fazer com que o negócio prospere no longo prazo.

No entanto, ao trabalhar em sua empresa, o empreendedor sabe que aquele é o seu objetivo e foca em conquistar destaque dentro do seu mercado de atuação. Esse foco em uma meta que tem a ver com o objetivo do empresário faz com que ele se sinta muito mais obstinado a trabalhar e a alcançar as metas.

Afinal, o negócio depende principalmente dele para que siga adiante e tenha o sucesso almejado.

Exemplos de sucesso no Brasil

O sucesso de outras startups brasileiras fez com que os jovens se sentissem ainda mais motivados a criar o seu próprio negócio. Startups como a Frete.com, Open Co, Daki, Galena e Mobees aparecem com frequência em rankings de startups com maior potencial no Brasil. Muito além do mercado brasileiro, algumas empresas miram também o cenário internacional.

Outro case de sucesso de startups brasileiras foi a NuBank, que abriu ações na bolsa de valores norte-americana e ganhou notoriedade entre os investidores dentro e fora do Brasil. Dessa forma, o brasileiro sabe que, caso adote uma estratégia correta, poderá ser mais um case de sucesso.

Pois o ambiente inovador para o desenvolvimento de novas empresas o Brasil já tem, resta os empreendedores aceitarem os riscos e criarem os seus unicórnios para o mercado nacional e internacional.