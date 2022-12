Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

Em 2022, a empresa pública Portos do Paraná realizou diversas ações de treinamentos, gerenciamentos de riscos, simulados, workshops, diálogos integrados e eventos que capacitaram e formaram centenas de portuários no aprimoramento do trabalho saudável e seguro. As atividades foram promovidas por meio da Gerência de Saúde e Segurança no Trabalho, a Portos do Paraná

“É fundamental reforçarmos a importância do autocuidado e difundirmos a cultura da prevenção de acidentes de trabalho e atenção com a saúde”, destaca o diretor de Meio Ambiente da Portos do Paraná, João Paulo Santana.

Segundo o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da empresa pública, José Sbravatti, o melhor investimento é o que zela pelo trabalhador. “O portuário percebe e retorna em dobro, consciente da importância do seu trabalho. Esse ano focamos muito forte em ações educativas com a finalidade de assegurar uma operação portuária mais segura”, afirma.

Os guardas portuários que integram a Brigada de Emergência participaram de um treinamento de nível avançado. Foram 40 horas de trabalho, envolvendo reciclagem e aprendizado para aprimorar o atendimento em possíveis ocorrências no Porto de Paranaguá. Os brigadistas passaram por aulas teóricas, simulações e colocaram em prática o aprendizado para combater o fogo, usando todo o equipamento de proteção individual adequado para a função.

Também foi realizado treinamento teórico e prático sobre a Norma Reguladora 35 (NR35), que trata do trabalho em altura. O curso é requisito obrigatório para toda atividade executada acima de dois metros, onde haja risco de queda. Foram duas turmas com 40 colaboradores em curso.

Além dos profissionais dos portos, a Gerência de Saúde e Segurança no Trabalho exige que as empresas que acessam a zona portuária atualizem os treinamentos obrigatórios de segurança de seus funcionários. Somente com esses treinamentos poderão ser liberados os acessos e desempenho das atividades. Ao longo do ano foram treinados mais de 490 trabalhadores terceirizados.

PLANO DE AUXÍLIO – A Portos do Paraná participou do 1º Seminário Estadual de PAM, Plano de Auxílio Mútuo, promovido pela Defesa Civil. O PAM é uma associação entre empresas para compartilhar estruturas de segurança de forma a auxiliar durante a ocorrência de sinistros, seja com auxílio material ou pessoal, reforçando as ações iniciais até a chegada da estrutura do Corpo de Bombeiros.

O evento aconteceu em Ponta Grossa e contou com a presença de representantes e integrantes dos 11 Planos de Auxílio Mútuo existentes no Paraná. O objetivo do seminário foi proporcionar uma articulação e aproximação dos PAM com a Coordenadoria Estadual, para estabelecer estratégias eficientes de combate a sinistros.

GESTÃO DE RISCOS – Ainda este ano, a empresa que administra os portos de Paranaguá e de Antonina promoveu o Workshop de Gerenciamento de Riscos. O evento foi uma iniciativa do grupo de trabalho de gestão de riscos, que envolve as áreas de saúde, segurança e meio ambiente da empresa pública. Foram abordados temas como abastecimento, operações portuárias de descarga de granéis sólidos, operação de granéis líquido e remoção de resíduos.

Um workshop focado na amostragem de produtos aproximou a autoridade portuária das empresas presentes nos portos para conhecer os riscos das atividades exercidas e estabelecer procedimentos a fim de prevenir eventuais acidentes que causem danos ao meio ambiente e à saúde do trabalhador. Eles eventos são realizados desde o ano passado envolvendo a comunidade portuária. As informações subsidiam a definição de critérios de saúde e segurança e de preservação do meio ambiente.

SIMULADOS – Com o mesmo objetivo de aumentar a segurança, foram realizados diversos exercícios de simulação. Numa das ações, foi simulado um incêndio na alça do shiploader (equipamento usado para carregar navios), com vítimas intoxicadas por fumaça. Foi um exercício especial baseado em situação ocorrida num porto de Santa Catarina, para deixar todos preparados para atuar no controle da emergência.

Outra simulação, de atendimento a acidente com queda de diferença de nível, testou os recursos de atendimento do resgate do Órgão de Gestão de Mão de Obra (Ogmo). E, ainda, um exercício simulado de queda de homem ao mar testou o acionamento da ambulância para fazer o atendimento primário de uma vítima inconsciente.

SAÚDE NOS PORTOS – Trabalhadores portuários, prestadores de serviço e funcionários de agências marítimas também participaram de um Diálogo de Segurança Integrado (DSI), promovido por equipes da Portos do Paraná e do Órgão de Gestão de Mão de Obra (Ogmo). A ação aconteceu na faixa primária do Porto de Paranaguá e contou com cerca de 50 participantes.

“Tratamos de saúde e segurança do trabalho, fugindo um pouco da parte técnica, de procedimentos e regras. Os temas abordados fizeram os trabalhadores refletirem sobre o autocuidado, a importância que têm para o trabalho portuário e para suas famílias”, enfatizou Sbravatti.

Os trabalhadores do Porto de Paranaguá participaram, ainda, do Saúde nos Portos, um evento voltado para o bem-estar, segurança no trabalho e cuidado com o meio ambiente. A ação foi promovida pela Portos do Paraná, em parceria com o SEST/SENAT, Ogmo e Sistema Fecomércio, e fez parte da programação do Abril Verde.

Diretamente ligada à saúde do trabalhador e de suas famílias foram realizadas, ainda, ações de combate à dengue, com a aplicação regular de larvicida, vistorias frequentes e eliminação de pontos de acúmulo de água, uma campanha de prevenção ao câncer de pele, e uma nova campanha pelo uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).