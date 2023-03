(Foto: Canva)

Que Portugal é um país altamente promissor e cheio de oportunidades, muita gente sabe. Entretanto, o que poucos conhecem é que o país segue crescendo e abrindo cada vez mais espaço para os imigrantes qualificados.

Imagine uma nação com taxa de crescimento acima da média europeia (6,7% contra 3,6% da zona europeia), inflação mais baixa e baixíssimo risco de recessão. Agora, some a isso, oportunidades de trabalho, falta de mão de obra qualificada e busca por novos mercados.

Este é o cenário atual de Portugal, que, inclusive, já é o sétimo maior produtor mundial de lítio, sabia? Em 2021, foram 900 toneladas produzidas, representando a sexta maior reserva global do metal, correndo para ter a primeira refinaria de lítio da Europa.

Para se ter uma ideia da importância deste metal, as baterias de lítio são usadas em laptops, telefones celulares, câmeras, carros elétricos e muitos outros dispositivos eletrônicos.

A busca por mão de obra qualificada – que pode vir do Brasil – também aumenta em Portugal devido à chegada do maior parque solar da Europa ao país.

Recentemente, as empresas Iberdrola e Prosólia receberam a luz verde da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para a construção do maior parque fotovoltaico da Europa.

O Fernando Pessoa, como o projeto é conhecido, terá capacidade de gerar 1.200 MW e deve entrar em operação a partir de 2025.

Diante de tanto crescimento, países como Alemanha, Portugal e Reino Unido flexibilizaram o visto estrangeiro em busca de mão de obra qualificada. Portugal segue no mesmo caminho, especialmente quando o assunto é o brasileiro.

Apenas em Portugal, cerca de 670 mil imigrantes vindos do Brasil desembarcaram entre janeiro e outubro de 2022.

Se você possui formação no Brasil e, por ora, ainda não conseguiu decolar profissionalmente, quem sabe a oportunidade certa não está em Portugal?

Descendentes de portugueses podem conseguir a nacionalidade para netos que, pela lei atual, permite a transmissão posterior a filhos e cônjuges, já que Portugal concede a nacionalidade pela via originária para netos.

Dra. Denise Marques, advogada especializada em nacionalidade portuguesa, explica o processo: “é crescente o número de brasileiros que utilizam essa lei para conquistar a cidadania portuguesa e transmiti-la a seus familiares. O resultado favorável em um processo de Nacionalidade Portuguesa, depende de rigoroso critério na análise prévia de viabilidade, bem como da correta instrução do pedido”, diz

Desde 2010, aproximadamente 400 mil brasileiros obtiveram a cidadania portuguesa. 2020 foi o ano com mais pedidos de reconhecimento da cidadania, segundo dados do Ministério da Justiça de Portugal.