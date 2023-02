Gasolina (Crédito: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

O Paranapetro — Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná divulgou nota oficial nessa sexta-feira (dia 24) afirmando que as distribuidoras de combustíveis aumentar em até R$ 0,10 o litro da gasolina nessa semana. O aumento é justificado com ‘questões de mercado’ e ‘alta do etanol’.

O preço pode aumentar ainda mais em 1º de março, com o retorno de cobrança de imposto. Clique aqui para saber mais.

Veja a nota do Paranapetro, na íntegra:

“O Paranapetro informa que distribuidoras de combustíveis estão repassando aos postos aumentos significativos, de até R$ 0,10 no litro da gasolina, desde o início da semana.

Além disso, há relatos de postos que estão tendo dificuldades de comprar produtos das distribuidoras.

A elevação tem sido justificada pelas distribuidoras como fruto de questões de mercado e alta do etanol nas usinas.

Entretanto, vale ressaltar que em dezembro passado as distribuidoras fizeram movimento semelhante, antecipando o fim da isenção dos impostos federais sobre a gasolina e etanol, que posteriormente foi prorrogada.”