Pela primeira vez em quatro anos, a caderneta de poupança rendeu mais que a inflação. Em 2022, o IPCA ficou em 5,79%, conforme divulgouna terça pelo IBGE. O indicador é considerado o índice oficial de inflação, usado pelo Banco Central para definir a taxa de juros.



De acordo com a Calculadora do Cidadão, disponível na página do BC na internet, uma aplicação na de poupança rendeu 7,9% em 12 meses. O valor considera uma aplicação feita em 1º de janeiro do ano passado e que não foi mexida até 1º de janeiro de 2023.