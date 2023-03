(Arquivo/ABr)

Começa nesta quarta-feira o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2023 (IRPF). Desde a semana passada o programa do IRPF já pode ser baixado pelo contribuinte.

No País, a Receita Federal espera receber entre 38,5 milhões e 39,5 milhões de declarações dentro do prazo estipulado, que vai até 31 de maio.

No Paraná, estima-se que 2,5 milhões de declarações serão entregues no prazo. Segundo a instituição, o uso da declaração pré-preenchida deve alcançar 25% dos contribuintes.

Uma das novidades deste ano é que o contribuinte poderá utilizar a declaração pré-preenchida já na abertura do período de entrega do documento