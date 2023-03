Divulgação/Agência Brasil/Marcelo Camargo – Imposto de Renda

Começa nesta quarta-feira (15) o período para o envio da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2023 à Receita Federal. O prazo neste ano vai até 31 de maio. A Receita Federal espera receber entre 38,5 milhões e 39,5 milhões de declarações dentro do prazo estipulado, que vai até 31 de maio.



No Paraná, estima-se que 2,5 milhões de declarações serão entregues no prazo.



Uma das novidades deste ano é que o contribuinte poderá utilizar a declaração pré-preenchida já na abertura do período de entrega do documento, disponível tanto pelo Programa Gerador de Declaração (PGD), via computador, quanto pela solução Meu Imposto de Renda, on-line ou em aplicativo para iOS ou Android.



Segundo a instituição, o uso da declaração pré-preenchida deve alcançar 25% dos contribuintes.



Outra novidade do IR 2023 é que o contribuinte que utilizar a declaração pré-preenchida ou optar por receber a restituição via Pix, chave CPF – única permitida – terá prioridade no recebimento do valor devido, após as já previstas em lei as restituições começam em maio e seguem até 29 de setembro.